Sluneční a říční lázně v Luhačovicích prošly rekonstrukcí. Ačkoliv se v nich už plavat nedá, vyžití je pestré

Milovníci retro koupání poznají památkově chráněný areál na první pohled. Sice už řadu let z technických důvodů neslouží jako koupaliště, ale do netěsnícího a protékajícího bazénu se tu a tam napouští voda kvůli filmařům. Vraťme se ale na začátek dvacátého století, kdy architekt Jurkovič dal během několika let luhačovickým lázním nezaměnitelný a originální styl.

Po takzvaném Jurkovičově domě u kolonády (která ovšem v dnešní podobě vznikla až po druhé světové válce), vile zvané Chaloupka a Vodoléčebných lázních přišly v letech 1902–1903 na řadu právě Říční a sluneční lázně.