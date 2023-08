Co mají společného minestrone, gazpacho, Niçoise a panzanella? Spoustu čerstvé zeleniny. Víte, jak ji správně skladovat?

Zralé plody, těsně před utržením, obsahují nejvíc vitaminů, už okamžikem sklizně do nich ale přestává proudit voda a živiny a některé prospěšné látky se začínají ztrácet. Ideální tak je „svou“ zeleninu případně ovoce hned zkonzumovat – případně zpracovat. Druhou možností pak je uskladnit přebytky tak, aby ztráty byly co nejmenší. Jak na to?

Více, nebo naopak méně prospěšný chlad

Každá zelenina má požadavky na skladování jiné: některým druhům svědčí chlad, protože v teple rychle podléhají zkáze, jiné to mají právě naopak – chladné prostředí v nich zastaví proces zrání a ony pak ztrácejí některé své, především chuťové, vlastnosti.