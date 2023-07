Návrat legendární hřebenovky a novinky z Českého Švýcarska. Projděte si neznámé trasy

Hřebenovka Českým Švýcarskem není až zas taková novinka, jak by se mohlo zdát. Její příběh začal před více než sto lety, protože trasa navazuje na tradice legendární Modré hřebenovky. Tu vyznačily turistické spolky už na začátku minulého století a postupně se z ní stala nejdelší a nejstarší dálková značená turistická trasa českých zemí. V dobách své největší slávy vedla z Pradědu až do Krušných hor, a dokonce ještě o kousek dál, až do Bavorska a Durynska.

Dálkošlapové na ni samozřejmě nezapomněli, a tak byla s jásotem přivítána na světě nově značená Hřebenovka Českým Švýcarskem. Projít ji znamená strávit na cestách několik dní: měří 100 kilometrů, má šest etap a nastoupáte na ní 3050 výškových metrů. Je to výzva, která stojí za to, a kdo ji prošel, doporučuje ji ostatním. Zkrátka jděte do toho taky!