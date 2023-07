V zahradě vily Tugendhat i bez vstupenky. Vyrazte do Brna pokochat se architektonickým skvostem

Prohlédnout si obě vily ze zahrad, a navíc volně přecházet od jedné k druhé, posadit se do trávy, zdržet se jak dlouho se vám bude chtít a přitom si vychutnávat fascinující pohled na Brno, to je něco, co si návštěvníci obou vil mohou dopřát poprvé po dlouhé řadě let. Zažijete tak totéž jako Tugendhatovi, když se před druhou světovou válkou procházeli oběma zahradami a v zimě tu sáňkovaly jejich děti: ve vile Löw-Beer totiž bydleli jejich dědeček a babička, rodiče Grety Tugendhatové.

Architektův sen

Slavná vila Tugendhat, zapsaná na Seznam světového kulturního dědictví UNESCO, patří mezi nejznámější funkcionalistické stavby na světě. Pohled z ulice neprozrazuje vůbec nic, zato pohled ze zahrady vás oslní: vila se před vámi otevře jako zářící bílý klenot, plný oceli a skla. Nepochybně takhle nějak si to její architekt Mies van der Rohe představoval.