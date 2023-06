Hradní piknik v anglickém stylu i pivovar. Proč vyrazit na hrad Rychmburk?

Hrad na skalnatém ostrohu nad soutokem říčky Krounky a Lešanského potoka mezi Skutčí a Prosečí postupně kupovali, prodávali, opravovali a zvelebovali Vartenberkové, Flaškové z Pardubic, páni z Valdštejna a Berkové z Dubé, Kinští a nakonec Thurn-Taxisové. V polovině 20. století začal hrad sloužit jako domov pro seniory a posléze pro pacienty s chronickou duševní poruchou. Jednou z mála příležitostí, kdy se dalo podívat dovnitř, byly tradiční Hradní slavnosti, do nichž se aktivně zapojovali i sami obyvatelé Rychmburku.

Věci se začaly měnit v roce 2015, kdy se duševně nemocní začali postupně stěhovat do moderních domků uprostřed historického centra Předhradí, upravených na chráněné bydlení. Rychmburk ale neosiřel, začalo ho spravovat Regionální muzeum v Chrudimi a v květnu 2021, záhy poté, co se odstěhovali poslední klienti, hrad přivítal první turisty – vůbec poprvé během své téměř 800 let dlouhé historie.