Historické slavnosti i zajímavá jízda vlakem. Vyrazte do půvabné Bechyně

Od roku 1323, kdy král Jan Lucemburský založil město Bechyně, letos uplyne 700 let. Možná to tedy bylo jindy, protože kdy přesně pověřil král Jan Lucemburský podkomořího Pluha z Rabštejna, aby založil a opevnil město na břehu řeky Lužnice, se neví. Sama Bechyně se ale už před desítkami let přihlásila k letopočtu 1323, a tak se výročí zkrátka slaví letos.