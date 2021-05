Ovoce pod závějí drobenky. Jak na buchty na plech, aby je zvládli i úplní nýmandi?

Buchta na plech může mít podobu letní bublaniny lehké jako vánek, čokoládových řezů s tvarohem či třeba kynutého táče se štědrou vrstvou máslové drobenky. Jedno však mají všechny společné: obvykle na ně stačí jen pár ingrediencí, a za chvíli taháte z trouby dobrotu, která provoní byt a zvedne od televize nebo od hraček celou rodinu.

Recepty na ty nejlepší se v každé rodině dědí z generace na generaci, a i když samozřejmě mohou mít i podobu kulatého koláče, typicky se připravují na plechu a po upečení se krájí na řezy. S tím taky počítá, hlavně co do množství potřebných surovin, i většina rozpisů na ně. Dobrá zpráva pro všechny, kdo doma žádné speciální formy k pečení nemají!



Důkladněji popsat všechny typy moučníků „na plech“ by bylo nad možnosti tohoto článku. Jejich škála totiž opravdu zahrnuje prakticky cokoli, co je možné ve formě těsta nalít nebo jinak rozprostřít na plech, případně poklást ovocem, tvarohem, drobenkou nebo jinou zajímavou vrstvou, a upéct. A to nemluvíme o těch nepečených…