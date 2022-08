Povodeň století: Hasič z Hluboké přežil Moravu i jižní Čechy

SHRNUTÍ DNE Obyvatelé Putimi na Písecku se rozdělili na dvě skupiny– jedni v dolní části obci odklízeli následky povodní, druzí se v horní části obce bavili na taneční zábavě v rámci tradiční Vavřinecké pouti. Rozvodněná řekla Blanice v Putimi zatopila zhruba 30 domů. Hladina Labe v Ústí nad Labem dosáhla v sobotu večer výšky 6,4 metru. Předpověď na nedělní ráno byla 6,2 metru. Kromě silnice v Ústí nad Labem u Benešova mostu zaplavilo Labe i komunikaci z Děčína do místní části Dolní Žleb. Vzedmuté hladiny řek byly v sobotu 10. srpna 2002 na ústupu. Meteorologové přitom varovali, aby se lidé neradovali předčasně. Na neděli totiž hlásili přívalové deště, které by mohly řeky opět rozvodnit. Česko vyslalo do Rakouska dvacet hasičů z Vysočiny a Zlínského kraje, aby od neděle pomáhali svým zahraničním kolegům odstraňovat následky ničivých povodní. Silné deště tam způsobily největší záplavy za posledních sto let. Příjezd do rakouského města Horn měli naplánován na nedělní ráno. V Praze zaplavila Vltava náplavky, zahradní restaurace, sklepy, silnice a části ostrovů. V sobotu začala voda pomalu, i když ne viditelně, klesat. Správci povodí a komunikací i majitelé domů, které záplavy postihly, s větším úklidem čekají až na dobu, kdy voda více opadne. Potíže trvaly kolem Čertovky, v Sovových Mlýnech či ve vládním Lichtenštejnském paláci na Kampě. Zatímco posily z ostatních okresů a krajů v pátek večer a v sobotu ráno odjely domů, českobudějovičtí hasiči stále čerpali v ulicích města vodu ze sklepů. Zahájili také distribuci vysoušečů, které rozdělují do postižených obcí.