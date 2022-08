S krumpáčem na Steinbecka. Děti a psi se do potopy prostě nehodí, uvědomila jsem si při vynášení bláta z domu

Povodňový deník Radky Kvačkové Jednou z nejvýše zaplavených oblastí je pražská Kampa. Právě tam ve svém domě sledovala vzrůstající hladinu i Radka Kvačková, redaktorka LN, která se rozhodla v této nepravidelné rubrice podělit o své dojmy. Všechny díly ČTĚTE ZDE.

Včerejší den mě dostal. Ve čtyři odpoledne jsem si nepřála nic jiného, než spočinout. Jenže právě to v zatopené oblasti nelze. Není kam si sednout, kde se omýt, co pojíst. Vašima rukama procházejí stovky, snad tisíce předmětů a vy nevíte kam s nimi. Nakonec zbývá jediná možnost bez sentimentu všechno vyhodit. Ale kam? Kontejner má přijet až ráno. Čekat na něj ale nelze. Všechno bobtná, hnije, hrozí plesnivět. V kredenci je pořád trochu talířů plných blátivé vody a pak ty police knih v obýváku.

Napřed to vypadalo, že je prostě budeme muset brát po několika do ruky a házet do připraveného kolečka pod okny. Nebylo to ale zdaleka tak jednoduché. Knihy zvětšily svůj objem a nejdou teď ven. Je potřeba vzít na ně nic menšího než krumpáč. Ano, všechny ty dějiny umění, architektury a diplomacie, Steinbeckové, Šukšinové museli ven krumpáčem.