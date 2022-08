Povodeň století: Řeky vtrhly do ulic, Prahu zaplavila dvacetiletá voda

Úřady ve dvou jihočeských městech - Českých Budějovicích a Strakonicích - v pondělí kvůli stoupajícím hladinám Vltavy, Otavy a Volyňky přistoupily k evakuaci obyvatel. Opatření se v centru Strakonic týkalo asi 4300 lidí. Stěhovali se do sportovní haly, kulturního domu, školských zařízení a na další místa. Předseda okresní povodňové komise Oldřich Pazderník v pondělí večer odhadoval, že by Otava mohla ve městě stoupat ještě po půlnoci, poté by se měla stabilizovat v závislosti na ústupu srážek ze západu.

České Budějovice včera připomínaly město v době válečného stavu. Vojáci spolu s desítkami dobrovolníků stavěli provizorní hráze z pytlů s pískem zejména na březích Vltavy u Pražského předměstí. V pondělí ráno totiž začala znovu výrazně stoupat Vltava, ale také Malše, která minulý týden překonala stoletou vodu. Krizový štáb začal evakuovat některé městské čtvrti a vyzýval obyvatele, aby se zásobili. Z obchodů už pozdě odpoledne prakticky zmizela balená voda a některé potraviny. Minerálky nakupovali někteří obyvatelé po celých bednách.