Povodeň století: V pražské zoo utratili slona, lva a hrošici. Jak došlo v roce 2002 k trojské tragédii

Záchrana zvířat s výjimkou pěti se pracovníkům zoo podařila. Při transportu museli použít i těžkou techniku. Nejistota a dlouhé čekání. Tak vypadala situace včera odpoledne v pražské zoo. Takřka sto sedmdesát zaměstnanců se od pondělního odpoledne snažilo zachránit před blížící se povodní zvířata ze spodní části zoologické zahrady.

„Byli jsme dobře připraveni a většina zvířat už je v karanténních prostorách, a jsou tedy mimo nebezpečí,“ tvrdil Vít Kahle, vedoucí oddělení pro styk s veřejností. Problémy vznikly při transportu šelem, kdy museli být utraceni starý lev a medvěd. Včera večer byl v ohrožení ještě jeden ze slonů, jehož pracovníci zoo nemohli dostat do výběhu. „Když se do pavilonu slonů dostala i přes čtyřmetrové bariéry voda, pokoušeli jsme je všemi prostředky prorazit, aby mohl slon odplavat do výběhu,“ řekl ředitel zoo Petr Fejk. „Kadíra však začal ztrácet sílu a topil se, takže nebyla jiná možnost, než mu zkrátit trápení.“ Stejný osud potkal i samici hrocha.

„Řešili jsme ještě umístění goril, které sice měly v rekonstruovaném pavilonu k dispozici únikovou věž, ale ta by pomohla jen v případě staleté vody. Naštěstí jsme sehnali čluny, s jejichž pomocí se je snažíme dopravit do bezpečí,“ řekl včera mluvčí Kahle. Později však vyšlo najevo, že se nepodařilo zachránit šestiletého gorilího samce Ponga, kterého ředitel zoo Fejk považoval za nejperspektivnějšího člena gorilí skupiny.

Na obavách pracovníků přidal i fakt, že vůbec netušili, do jaké míry bude zahrada zatopena. „Všechny ty řeči o dvacetileté nebo padesátileté vodě byly směšné. Kdybychom věděli, že přijde voda stoletá, mohli jsme zachránit všechna zvířata, včetně slona Kadíry,“ postěžoval si včera v noci Fejk.

Poslední velká povodeň zasáhla zoologickou zahradu v roce 1954. „Na budově u Špejcharu je pamětní deska s ryskou, teď to však bude určitě horší,“ krčil bezmocně rameny. Na řešení situace dohlíží povodňový štáb, který je připraven řešit jakoukoli situaci. „Pomáhat by nám chtělo i dost lidí. Telefony se tu netrhnou, ale většinu z nich musíme odmítnout. Všem děkujeme, ale zatím naše týmy situaci zvládají,“ konstatoval vedoucí oddělení pro styk s veřejností.

„Mnoho pracovníků, kteří byli v dosahu, se muselo vrátit z dovolených,“ uvedl František Šusta, jeden ze zaměstnanců zoo. On i kolegové věnují záchraně zvířat maximum. „Hodně z nás tady i přespává.“

Spolu se zoologickou zahradou je v ohrožení i sousední zámek Troja, ve kterém je stálá expozice obrazů. Včera odpoledne však nikdo z vedení v zámku nebyl, člen ostrahy objektu pouze poznamenal, že jeho povinností je chránit zámek a v případě nebezpečí telefonicky informovat odpovědné osoby.