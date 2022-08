Povodeň století: Smutný návrat domů. Přečtěte si, jak o katastrofě před 20 lety psaly Lidovky

Události dne: Stát postaví domky za milion pro postižené povodněmi Lidé, kterým velká voda zničila jejich rodinné domy, by se mohli do několika měsíců dočkat nového bydlení. Ministerstvo zemědělství ve spolupráci s ministerstvem pro místní rozvoj a asociací výrobců montovaných staveb připravuje projekt výstavby levných rodinných domků, které by financoval stát. Nemovitosti by byly převedeny do majetku obcí, které je poté mohou prodat svým občanům. Hodnota jednoho rodinného domku by neměla přesáhnout 1,3 milionu korun. Už v sobotu seznámil ministr zemědělství Jaroslav Palas s tímto návrhem starosty nejvíce poškozených obcí v jižních Čechách. Zatím je předjednáno, že stát uhradí z ceny domu 150 000 korun, dalších 850 000 poskytne obcím ve formě půjčky se splatností 20 let a čtyřprocentním úrokem. Zbývajících 300 000 korun připadá na dodávku dřeva od státního podniku Lesy ČR pro výrobce montovaných domků. „Tyto dodávky výrazně zlevní výstavbu,“ podotkl ministr Palas. Na jednotlivých obcích je, aby našly vhodné lokality a určily, kdo bude v domech bydlet. Vedle toho si budou moci vybrat výrobce montovaných domků, který nová bydlení v jejich katastru postaví.