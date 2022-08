Dcera pláče v bahně a já otevírám okna. Radka Kvačková popisuje povodňový zmar před 20 lety

Povodňový deník Radky Kvačkové Jednou z nejvýše zaplavených oblastí je pražská Kampa. Právě tam ve svém domě sledovala vzrůstající hladinu i Radka Kvačková, redaktorka LN, která se rozhodla v této nepravidelné rubrice podělit o své dojmy. Všechny díly ČTĚTE ZDE.

Ve čtvrtek jsme čekali. Včera ráno už to nebylo únosné. Nejhorší je myslet na detaily. Už plesniví zdi? Jestlipak se voda zastavila aspoň centimetr pod tím krásným modřínovým stropem? Proč jsem neodnesla taky slovníky?

V deset ráno to nevydržela dcera se zetěm, kteří bydlí na Čertovce na Malé Straně vedle nás. Za hodinu volali do našeho dočasného útočiště v Košířích: Nepustí nás k domu. Museli bychom mít povolení od obvodního úřadu. Adresa trvalého bydliště nestačí. Musíte prokázat, že jste majitelé. Jeli se na úřad aspoň postavit do fronty, než přijedeme my, majitelé. Byla stometrová a skoro se nehýbala.

Nekonečné fronty

Malé dítě jsme nechali budoucí snaše Natálii a vyrazili na Malou Stranu co nejblíže našeho domu. Fotografie z úterka, pořízená pokoutně, ukazovala, že voda sahala po střechu. Musíme aspoň otevřít okna nebo všechno shnije a rozleze se plíseň. Ale jak? Policisté na okraji zátopového území jsou laskaví, ale nekompromisní. Bez povolení obvodního úřadu dál nemůžete.