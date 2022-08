Povodeň století: Jezero pohltilo Terezín, začali mu přezdívat „Český Balaton“

Ani středověké opevnění Terezína nevydrželo nápor vody ze záplavového jezera za jeho branami.

Nejméně třicet obcí mezi Roudnicí nad Labem a Litoměřicemi se v pátek ocitlo uprostřed rozsáhlého povodňového jezera. „Český Balaton“, jak mu začali přezdívat členové regionální protipovodňové komise, byl dlouhý asi dvacet kilometrů, jeho šířka dosahovala až osmi kilometrů.

Podobně jako v případě záplav na Mělnicku stála u počátku tohoto ničivého úkazu zpětná vlna z Labe proudící do řeky Ohře. Ta pak neměla kam odvádět svou vodu.

Jezero do sebe pohltilo i pevnostní město Terezín. Opevnění z 18. století a zátarasy vybagrované hasiči na místě bývalých bran záplavu zdržely na několik hodin. Voda pak zaplavila město do výše až 150 centimetrů, záplavová vlna za branami ale dosahovala asi 12 metrů.

Přes dva tisíce lidí se podařilo včas evakuovat, ve městě zůstalo jen asi pět desítek „tvrdošíjných“ usedlíků. Lidi, kteří odmítli uvěřit, že voda zaplaví i jejich domy, pak museli vysvobodit až vojáci v obojživelných vozidlech.

Události dne: Soud bleskově odsoudil ženu za rabování a poslal ji do vězení V pátek byl potrestán první člověk, který kradl v místech postižených záplavami. A další tři lidi policie ze stejného důvodu zadržela. Obvodní soud pro Prahu 2 ve zkráceném řízení odsoudil šestačtyřicetiletou občanku Slovenské republiky. Policisté ji přistihli v noci 14. srpna, jak rozbíjí tyčí výlohu starožitnictví na Rašínově nábřeží v Praze. Soud ji pravomocně potrestal čtyřmi měsíci vězení a zákazem pobytu v Česku na pět let. LN to potvrdil mluvčí Městského státního zastupitelství v Praze Martin Omelka. Policie také zadržela a podala návrh na vzetí do vazby pro muže a ženu, pravděpodobně toxikomany: ty policisté přistihli v jedné galerii na Praze 7 s obrazy za 200 tisíc korun. Policie také zatkla ženu, která chtěla ukrást šperky v bytě v Praze 1 v Klimentské ulici.

Značné škody voda napáchala i v terezínské Malé pevnosti, v níž bylo za druhé světové války zřízeno neblaze proslulé ghetto, a na Národním hřbitově, kde je pochováno na 2400 obětí nacismu. V opuštěném městě zůstalo přes noc na padesát policistů, hasičů a vojáků, kteří je chránili před případnými nájezdy rabujících band.

Ze zaplaveného území byl již první den cítit zápach tlejících mršin. Lidé totiž neměli příliš šancí přemístit včas do bezpečí i svá skrovná hospodářství - především slepice a králíky. Na poslední chvíli se naštěstí podařilo přenést a nahnat na 150 kusů větších zvířat z areálu výzkumné firmy Dyntec do prvního patra přilehlé budovy, kam jim pak ošetřovatelé vozili na člunech krmení.

Situace se začala zlepšovat až poté, co dvě přehrady na Ohři vyhověly žádosti ústeckého hejtmana Jiřího Šulce a přestaly v pátek večer vypouštět vodu. Pouhých šest hodin po uzavření přehrady Skalka na Chebsku a Nechranice na Chomutovsku stačilo, aby „český Balaton“ začal ustupovat.

„Vůbec jsem nevěděl, že lze nádrž zcela zavřít,“ kvitoval nad očekávání rychlý efekt jednoduchého opatření hejtman. Původně totiž žádal jen omezení průtoku vody. Ohře nicméně ani po dvou dnech zastaveného přílivu z horního toku nevyschla - živily ji přítoky pod přehradami.

„Člověk by brečel“

Jak dlouho bude muset přes sedm tisíc evakuovaných lidí čekat na návrat, není dosud jisté. V neděli se mohli vrátit jen desítky rodin do míst na okraji povodňového jezera, odkud voda již definitivně ustoupila. Později byl povolen vstup do města i obyvatelům Terezína zatím jen na první obhlídku škod.

„Je tu hrozná spoušť. Bůh ví, jak dlouho bude trvat, než to dáme do pořádku,“ konstatovala v neděli, už po opadnutí vody, terezínská starostka Růžena Čechová. „Navíc tu panuje hrozný chaos. Lidé se chtějí vracet zpět. Policie jim v tom sice brání, ale oni nechtějí pochopit, že tu ještě není bezpečně. Když se člověk podívá na Terezín, tak by brečel,“ dodala.

Jak se lidé z Terezína, Počapel či Českých Kopist a dalších 28 obcí vyrovnají s tím, co doma najdou, je těžké odhadnout. Jihočeši a postupně i Pražané se již bolestně začali přesvědčovat, že skutečnost může překonat i ty nejhorší obavy. „Možná si lidé ještě ani neuvědomili, co se stalo. Obávám se však, že to ponesou velmi těžko,“ vyslovila neblahou prognózu armádní psycholožka Anna Hrubá. Sama žije v Terezíně.