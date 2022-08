Ze Spolany po povodni století unikl chlorový mrak. Do řeky se dostala tuna jedovaté látky

Chlor ze Spolany zničil po povodni zemědělcům úrodu Neratovickou chemičku pronásleduje jedno skandální odhalení za druhým. Důsledky úniku desítek tun chloru jsou daleko rozsáhlejší, než se doposud přepokládalo. Žlutozelený oblak chloru, který minulý čtvrtek putoval nad obcemi a městy na východ od Neratovic, zničil úrodu desítkám zemědělců a spálil listí na stovkách stromů. Co nestihl zničit oblak chloru, dokončilo několik desítek tun chloru rozpuštěného ve vodě, která se při povodních rozlila na pole. „Některá naše pole byla zaplavena a chlor v ní nám kompletně zničil úrodu. Zničena je ale i úroda tam, kam se voda nedostala. Uschlo nám ale i listí na stromech i petúnky v oknech se spálily,“ potvrdila LN paní Svobodová z obce Kozly na Mělnicku. Není jediná, komu chlor spálil úrodu. Mezi nejvíce postižené patří občané obcí Tišice, Chrást, Kozly a Kostelec nad Labem. Stížnosti občanů zaznamenali i rostlinolékaři a Česká inspekce životního prostředí. Ta je hodlá vyšetřovat, až bude mít seznam škod. Opadaly i jehličnany Lidé ale nijak optimističtí nejsou. „Jediná možnost je soudit se. Ale šance vyhrát nad Spolanou jsou tak padesátiprocentní,“ uvedl pro LN soukromý zemědělec Milan Šťastný z obce Tišice, kterému chlor zničil 4000 kusů brokolice. Jeho slova potvrzuje i paní Veselá z obecního úřadu v Tišicích: „Lidem se do toho nechce, znamená to pro ně výlohy, musejí si zaplatit odborníka, který to potvrdí, a navíc pak soudní výdaje, když výsledek je nejistý, a tak radši jen nadávají.“ Zkoumání odborníků by ztížil i fakt, že spálené listy ze stromů už opadaly. „Uprostřed léta máme holé stromy, opadaly dokonce i jehličnany,“ řekl Šťastný. Vzápětí ale dodal, že třeba jim znovu teď pokvetou. Chlorem nebyla zničená úroda poprvé. Před dvěma lety z chemičky uniklo kolem 180 kilogramů chloru, který poničil úrodu mnoha zemědělcům. Tehdy Spolana odmítla za poškozenou úrodu nést odpovědnost. Nejinak tomu bude patrně i letos. Mluvčí Unipetrolu Jan Martínek ale přiznal, že poškození zeleně chlorem možné je. „U těch zahrádek v okolí je to evidentní, ale pokud by chtěl někdo náhradu škod, musí nám předložit i odbornou expertizu,“ potvrdil Martínek pro LN. Toho se ale Spolana zřejmě obávat nemusí, protože lidé na to nemají peníze ani čas.