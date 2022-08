Povodeň století: Z opuštěných pražských čtvrtí jsou města duchů. V Česku bylo čtvrt milionu lidí bez domova

Události dne: Záchranáři se snaží přilákat lachtany zpět do zoo Viděli jste ve středu lachtany v rozbouřené Vltavě? Není to nic nemožného. Tři ze čtyř lachtanů z pražské zoo se totiž kvůli povodni dostali na svobodu. Záchranáři se nyní snaží, aby se uprchlíci co nejrychleji vrátili zpátky do zoologické zahrady v Troji. „Tři lachtani se dostali pryč, ale jeden už je zpátky, zbývající dva má pod kontrolou tým zoologů a policistů. Na všechno dohlíží rovněž ředitel zoologické zahrady,“ řekl o největším současném problému pražské zoo v Troji vedoucí oddělení pro styk s veřejností Vít Kahle. „Je to složité, ale pokoušíme se lachtany přilákat do zahrady. Doufám, že se nám to podaří. Situace se mění každým okamžikem,“ řekl. O tom, že by se lachtani mohli dostat na svobodu podle Kahleho zaměstnanci zahrady předem věděli. „Raději jsme ale zachraňovali zvířata, kterým by voda mohla ublížit - gorily, hrochy. Voda lachtanům tolik nehrozila. Z vodních zvířat jsme stihli evakuovat například tučňáky,“ brání se podcenění situace Kahle. V pražské zoologické zahrdaě se ztratila kvůli záplavám i dva hrošíky liberijské, pohřešována je jedna hrošice.