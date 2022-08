Povodeň století: Lachtaní hrdina se návratu domů nedočkal. Pražská zoo se nyní vzpamatovává z nejhoršího

Symbolem letošních katastrofálních povodní se stal dvanáctiletý lachtaní tulák Gaston, jehož osudy sledovaly miliony lidí u nás i v zahraničí.

„Měl být naším happyendem,“ říká smutně ředitel pražské zoologické zahrady Petr Fejk. „Už jsme ho tu všichni čekali a pomáhalo nám vědomí, že přežil. Ale bohužel.“ Dvanáctiletý lachtaní samec Gaston zemřel včera kolem šesté ráno při převozu z Německa domů, jen kousek před českými hranicemi.

Pitva jeho těla ukáže přesnou příčinu smrti, už teď je ji ale možné odhadnout. „Asi to byla kombinace vyčerpání a infekce ze špinavé vody,“ míní mluvčí zoo Vít Kahle. I v jeho hlase je znát smutek.

Gaston se stal mezinárodní mediální hvězdou a jeho osudy napjatě sledovaly miliony lidí i v zahraničí. Když povodeň zaplavila lachtaní pavilón, uplaval společně se svými družkami Myškou a Julinkou. Obě se záchranářům po několika dnech podařilo odchytit, Gaston však, doprovázen několika čluny, plul dále po proudu. Urazil čtyři sta kilometrů a emigroval při tom až do Německa.

Tam jej v pondělí na břehu objevili lidé, kteří si původně mysleli, že jde o bobra. „Musel být už vyčerpaný a zřejmě nebyl v pořádku. Jinak by ho nikdo nechytil. Ve vodě je lachtan nepolapitelné zvíře,“ soudí ředitel Fejk.

Gaston, jinak také lachtan jihoafrický, pocházel z Afriky. Před jedenácti lety ho pražská zoo koupila od obchodníka z Namibie společně s družkou Julinkou. Oba založili spokojenou rodinu a odchovali tolik potomků, že to občas ošetřovatelům až dělalo potíže. Pavilon z osmdesátých let je totiž všechny nemohl pojmout. Posledním Gastonovým synem je sameček Meloun. Ten povodeň ustál bez úhony a nyní je v péči matky. „Julinka už má znovu mléko, takže ho i kojí. Je v pořádku,“ potvrdil Petr Fejk.

Pomoc nabízejí i zoo na Srí Lance a v USA

Pražští lachtani, tři samice a mládě, jsou zatím stále v expozici medvědů. Jejich ubikace je ale už v pořádku a zaměstnanci zahrady už čistí bazén se sladkou vodou. Snad dnes nebo zítra by se tedy lachtani mohli vrátit domů. „Je to důležité. Jsou to velmi inteligentní a citlivá zvířata se vztahem k lidem. Teď jsou stresovaná, přišla o samce a nutně potřebují klid a domácí režim,“ vysvětluje šéf zahrady.

Ve svém věku byl Gaston už usedlejším starším pánem. V zajetí se totiž lachtani dožívají zhruba patnácti šestnácti let. Stal se, bohužel, už devátou obětí mezi savci v pražské zoo. Kromě toho se utopilo také osmdesát ptáků.

„Budeme rádi, když lidé přijdou. S lidmi zahrada znovu ožije, a to je to, co teď potřebujeme,“ Ředitel pražské zoo Petr Fejk

Jednou z mála dobrých a posilujících zpráv v Tróji je teď nový přírůstek už šesti leguánů kubánských. Tito „plaváčci“ se líhnou už od pátku z vajec zachráněných před velkou vodou. Chov je ojedinělý v celé Evropě a záchrana plazích vajec v podmínkách, kdy s výpadky elektřiny zhasínaly i inkubátory, se rovná malému zázraku.

Pražská zoo se nyní vzpamatovává z nejhoršího. Množí se i nabídky pomoci. Kolegové na Srí Lance a ve Spojených státech už nabídli Praze slona, hrocha i gorilu, takže zahradě svítá nová naděje. Lidí ochotných pomáhat je dost, techniky také, práci zpomaluje jen nedostatek kontejnerů na odpad. Už v sobotu se pro veřejnost otevře horní nezatopená část zoo. „Budeme rádi, když lidé přijdou. S lidmi zahrada znovu ožije, a to je to, co teď potřebujeme,“ dodává Petr Fejk.

Lachtan Gaston ale nebyl jediným exotickým zvířetem, které díky povodním nečekaně získalo svobodu. Přímo na náměstí ve Šluknově na Děčínsku se v pondělí odpoledne před zraky překvapených obyvatel plazila krajta královská. „Nevíme, kde se tu vzala. Možná, že se někdo stěhoval kvůli povodním i s hadem a cestou ho vytrousil. Nebo se ho zbavil,“ prohlásil pro ČTK Miroslav Vachta ze Šluknova. Právě v jeho zooprodejně našel metr dlouhý škrtič dočasně nový domov, dokud se nepřihlásí jeho majitel. Šluknov povodněmi zasažen nebyl, ale v jeho okolí našli útočiště obyvatelé postižených oblastí Ústeckého kraje.

Situace se nadále zlepšuje i v zoologické zahradě v Plzni. Klokani, kteří museli kvůli stoupající vodě opustit před týdnem svůj výběh, se včera vrátili zpět. Ve výběhu jim dělají společnost i tři pelikáni z pražské zoo, kteří našli v Plzni dočasný domov. Nejsou však jediní, z Prahy přivezla plzeňská zahrada i dva varany, devět hadů, čápy, holuby, tetřívky, bažanty i sovy.