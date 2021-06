Tiramisu a jiné dezerty, které není třeba péct. Tady jsou recepty na ty nejlepší z nich

Mezi nejoblíbenější moučníky patří ty, které se během přípravy zcela obejdou bez jindy klíčového domácího spotřebiče, a sice bez trouby. O to víc ovšem zapojují jiný: lednici. To z nich – spolu s tím, že většinou bývají velmi lehké a často i s nějakým podílem čerstvého ovoce – dělá ideální dezerty do teplých letních dnů. Ale nejenom to.

Přečetli jste jen část článku. Pokračujte s iDNES Premium. VYZKOUŠET ZA 1 KČ Akční nabídka první měsíc za 1 Kč, následně za 39 Kč měsíčně. Členství je možné kdykoliv zrušit a je bez závazků. Již máte předplatné? Přihlaste se a čtěte dál. Přihlásit se Darovat předplatné