Jsem tady nejstarší! Proč zůstávám Lidovkám věrná celých třicet let (a proč kuřáky mlátím po hlavě)

Názor

Ani nevím, jak se stalo, že jsem zůstala redakci Lidových novin věrná už víc než třicet let. Možná to nějak souvisí s tím, že i s mužem, za kterého jsem se vdala, zůstávám pořád, vlastně už let padesát. Nemiluji změny. Všichni to tak nemají a víc se ptají – jsem tu dobře?